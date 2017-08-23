Президент Румунії виступив проти реформи юридичної системи

Президент Румунії Клаус Йоханніс виступив різко проти пропозиції реформувати юридичну систему країни, з якою виступив раніше в середу міністр юстиції Тудорел Тоадер.

За словами президента, ці пропозиції відкинуть антикорупційні зусилля в країні назад на десятиліття і рівнозначні «нападові на верховенство права, на незалежність і належне функціонування юридичної системи».

Пропозиції передбачають, серед іншого, обмеження ролі президента у призначенні чільних юридичних посадовців – голова Мін’юсту запропонував позбавити голову держави права призначати генерального прокурора і головного антикорупційного прокурора; на думку міністра, їх мала б призначати Вища рада суддів.

Крім того, за пропозиціями, справи суддів, запідозрених у корупції, мала б розглядати Генеральна прокуратура, а не Національне антикорупційне управління, як зараз.

Ці пропозиції вже розкритикувала також антикорупційна група «Платформа Румунія 100» – на її думку, вони ставлять незалежність юридичної системи під значну небезпеку.

Незважаючи на значні успіхи в боротьбі з корупцією в Румунії останнім часом, ця країна далі залишається серед найбільш корумпованих країн у Європейському союзі. Брюссель далі зберігає процедуру спеціального моніторингу за юридичною системою Румунії.