У Нідерландах скасували рок-концерт через загрозу, поруч виявили авто з газовими балонами

У місті Роттердамі скасували рок-концерт через неуточнену загрозу, а пізніше біля місця, де він мав відбутися, виявили автофургон із іспанськими реєстраційними номерами і з вантажем газових балонів.

Як повідомив мер Роттердама Ахмед Абуталеб, водія фургона забрали в поліцію на допит, але наразі не ясно, чи пов’язана загроза саме з цим фургоном.

Поліція Роттердама повідомила раніше, що концерт гурту зі США «Аллах-лас» був скасований через «можливу терористичну загрозу». Також поліція повідомила про затримання водія автофургона.

Концерт скасували перед самим його початком, глядачам обіцяють повернути гроші за квитки.

Минулого тижня, 17 серпня, в Іспанії автофургон в’їхав у натовп у місті Барселоні, того ж вечора інше авто давило людей у курортному місті Камбрілсі за 120 кілометрів від Барселони; внаслідок обох нападів загинуло 15 людей і понад сто були поранені чи травмовані. В ніч перед цим стався вибух у приватному будинку в місті Алканарі; поліція дійшла висновку, що саме там планували ці напади, а також готували вибухівку для них, що завершилося невдачею. В руїнах цілком зруйнованого будинку знайшли десятки газових балонів, а також сліди вибухівки, яку часто використовують екстремісти. Чотирьох підозрюваних у причетності до нападів затримали, п’ятьох убили у протистоянні з поліцією в Камбрілсі, ще двоє з групи, серед них імам мечеті, якого підозрюють у радикалізації решти учасників, загинули при вибуху в Алканарі, останнього, водія фургона з Барселони, через кілька днів виявила і застрелила поліція. Більшість підозрюваних – марокканці, що тривалий час жили в Іспанії.