Посла Росії в Судані знайшли мертвим у резиденції в Хартумі

Посла Росії в Судані Міргаяса Ширінського знайшли мертвим у його резиденції у столиці Хартумі, повідомило Міністерство закордонних справ Судану.

За повідомленням, смерть настала раніше в середу.

Причина смерті не наведена. Але, за словами речника суданської поліції, вважають, що померлий потерпав від високого тиску крові.

Міністерство закордонних справ Росії теж повідомило про смерть посла. Речник міністерства додав, що детальнішу інформацію повідомлять, коли отримають її від колег у Хартумі.

Агентство «Франс-прес» наводить слова неназваного чільного працівника поліції в Хартумі, що посол помер під час плавання в басейні свого дому.

За даними посольства Росії в Судані, померлий був 1954 року народження, працював на різних посадах у МЗС Росії з 1977 року.

Смерть Ширінського стала останньою наразі з цілої низки смертей російських послів та дипломатів нижчого рангу в усьому світі.

Зокрема, 20 лютого у Нью-Йорку раптово помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін – за день до свого 65-річчя. За повідомленнями, причиною були серцеві проблеми.

20 січня знайшли мертвим у своїй квартирі у столиці Греції Афінах керівник консульського відділу посольства Росії у Греції 55-річний Андрій Маланін – як повідомляли, внаслідок «природних причин».

19 грудня минулого року у столиці Туреччини Анкарі вбили посла Росії Андрія Карлова. Нападником був 22-річний працівник поліції поза службою, що, стріляючи в посла під час відкриття фотовиставки, вигукував слова на кшталт «Не забудемо про Алеппо», даючи знати, що це помста за участь Росії у війні в Сирії.