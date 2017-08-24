На Донбасі постраждали двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 23 серпня один український військовий був поранений, ще один зазнав бойової травми, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 18 разів порушили перемир’я.

Штаб АТО вказує, щодо 19-ї години активність проросійських угруповань була мінімальною, але ввечері бойовики у звичному режимі почали обстріли позицій Збройних сил України, зокрема, в Авдіївській промзоні, що на Донецькому напрямку. Близько 23-ї години сепаратисти майже годину зі стрілецької зброї обстрілювали будинки мирних жителів Майорська, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» стверджують, що ситуація на лінії фронту на Донбасі далі є напруженою. Сепаратисти, зокрема, заявляють, що українські військові 23 серпня обстріляли північні околиці Донецька.

В Організації з безпеки і співпраці в Європі 23 серпня схвалили рішення Тристоронньої контактної групи оголосити на окупованій частині українського Донбасу черговий режим припинення вогню напередодні початку шкільного року з півночі 25 серпня безстроково.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.