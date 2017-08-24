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24 Серпень 2017, Київ 08:56
Новини | Міжнародні

Катар відновив повні дипломатичні відносини з Іраном, відкинувши вимоги Саудівської Аравії

Міністр закордонних справ Катару шейх Мухаммед бін Абдулрахман ат-Тані

Катар 24 серпня відновив повні дипломатичні відносини з Іраном, відкинувши вимоги Саудівської Аравії та кількох арабських союзників розірвати зв’язки з Тегераном.

Міністерство закордонних справ Катару заявило, що посол країни повернеться до Тегерану після того, як його було знято 20 місяців тому.

Катарське зовнішньополітичне відомство висловило «прагнення зміцнити двосторонні відносини з Ісламською Республікою Іран у всіх сферах» і повідомило, що міністр закордонних справ Катару шейх Мухаммед бін Абдулрахман ат-Тані обговорив «двосторонні відносини і засоби їх активізації та розвитку» з іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом.

Катар та Іран спільно розробляють великі родовища природного газу в морі, це вимагає зв’язку між двома країнами. Після того, як у червні розпочався дипломатичний конфлікт Катару з іншими арабськими країнами, Іран прагнув продемонструвати свою підтримку, зокрема, відправивши до Катару продовольство. Це сталося після того, як Саудівська Аравія закрила для таких постачань єдиний сухопутний кордон.

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