Іран може розблокувати мережу мікроблогів Twitter

Новий міністр зв'язку Ірану Мохаммад-Джавад Азарі Джахромі заявив, що тривають переговори про припинення блокування мережі мікроблогів Twitter – забороненої в країні впродовж багатьох років попри те, що її використовували провідні керівники країни.

Платформа Twitter була заборонена в 2009 році після того, як почалися масові протести проти переобрання колишнього президента Махмуда Ахмадінеджада.

«Twitter – це не аморальне середовище, яке потребує блокування», – вказав 36-річний міністр.

Він також вказав, що влада аналізує способи розблокування YouTube, зберігаючи при цьому цензурування «аморального змісту». За словами міністра, пілотний проект дозволить університетам отримати доступ до цього сайту.

Мохаммад-Джавад Азарі Джахромі є наймолодшим в Ірані міністром і першим чиновником такого рівня, який народився після ісламської революції 1979 року. Він є критиком інтернет-цензури в Ірані. Соціальні медіа, такі як Facebook, YouTube і Twitter впродовж років офіційно заборонені в ісламській республіці, хоча мільйони іранців використовують їх щодня за допомогою програмного забезпечення з обходу блокувань.

Іранська Рада з питань кіберпростору, яку очолює президент Хасан Роугані та за якою наглядає верховний лідер аятола Алі Хаменеї, відповідає за блокування веб-сайтів. Водночас і Роугані, і Хаменеї мають облікові записи в Twitter, керовані від їхнього імені.