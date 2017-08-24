Росія: «в’язень Болотної» Іван Непомнящих вийшов на свободу

У Росії з ярославської колонії на свободу вийшов Іван Непомнящих, засуджений за так званою «Болотною справою», повідомляє фонд «Громадський вердикт». Непомнящих звільнили прямо зі штрафного ізолятора, куди його помістили за три доби до закінчення терміну позбавлення волі.

22 грудня 2015 року Замоскворецький суд Москви засудив Непомнящих до двох з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у застосуванні насильства до представника влади на Болотній площі столиці Росії 6 травня 2012 року. Засуджений, якого кілька разів переводили в штрафний ізолятор, скаржився на побиття співробітниками колонії.

З ініціативи керівництва колонії Непомнящих був призначений адміністративний нагляд. Він передбачає додаткове обмеження прав і свободи засудженого, який вже був покараний. Суд заборонив активістові після звільнення з колонії брати участь в масових заходах і перебувати поблизу місць їх проведення. Йому також заборонено залишати місце проживання з 10 години вечора до 6 ранку і виїжджати за межі Московської області. Фонд «Громадський вердикт» оскаржив це рішення.

Влада Росії кваліфікувала події на Болотній площі 6 травня 2012 року як масові заворушення. Правозахисники вважають, що сутички були спровоковані владою, і оголосили всіх «в’язнів Болотної» політв’язнями.