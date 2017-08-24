Жертвами терактів у США та Європі стали менше 1% від кількості загиблих у таких нападах – дослідження

Терористичні напади в Сполучених Штатах та Європі привертають найбільшу увагу засобів інформації, але на ці регіони торік припав незначний відсоток смертей від таких нападів, ідеться в новому дослідженні університету Меріленда.

У звіті, опублікованому 23 серпня, вказано, що на Західну Європу та Північну Америку припадає менш як один відсоток з 34 тисяч 666 людей, загиблих під час терактів у 2016 році, а частка нападів у цих регіонах становить менше 2% від усіх атак.

Натомість такі країни, як Афганістан, Пакистан, Ірак, Сирія та Ємен зазнали найчастіших і смертельних нападів. Згідно зі звітом, атаки екстремістського угруповання «Ісламська держава» та її філій були зосереджені передусім в Іраку, Сирії, Пакистані, Афганістані, Нігерії та інших країнах Близького Сходу, Південної Азії та Африки.

Зокрема, в Іраку стався у 2016 році напад із найбільшою кількістю жертв, коли нападники-самогубці підірвали вантажівку поблизу торговельного центру в Багдаді, в результаті чого загинуло не менш як 382 людини.

У Південній Азії сталися 27% усіх атак, жертвами яких стали 22% від загального числа загиблих у 2016 році.