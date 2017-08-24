Поліція: у центрі Києва застрелили іноземця

У центрі Києва застрелили іноземця, повідомляє поліція столиці України.

За даними речниці київської поліції Оксани Блищик, стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік, виникла пізно ввечері 23 серпня на вулиці Шота Руставелі, в Печерському районі Києва.

«Коли на місце прибули патрулі та слідчо-оперативна група, вони виявили мертвого чоловіка із вогнепальними пораненнями. Особа загиблого встановлена: це – громадянин іншої держави, 1988 року народження. За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження», — повідомила Блищик.

За її словами, у Києві оголосили план «перехоплення».

Громадянином якої саме держави був загиблий – не повідомляють. Поліція також шукає свідків події.