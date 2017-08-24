У столиці Латвії в День Незалежності України відкрилася фотовиставка «Україна. Війна і мир»

У столиці Латвії Ризі з нагоди Дня Незалежності України у приміщенні Латвійської національної бібліотеки відбулася презентація виставки українського фотографа Ксенії Фетісової «Україна. Війна і мир».

Виставка присвячена життю людей Донбасу після війни. Основна частина експозиції – це світлини дітей із прифронтових регіонів, волонтерів та українських бійців.

Ксенія Фетісова розповіла Радіо Свобода, що це перша презентація за кордоном частини її фотопроекту «Україна. Війна і мир», який загалом нараховує понад сто п’ятдесят світлин. Фотографії, представлені у Ризі, зроблені у 2016 році в селах на сході України, в які прийшла війна.

«Загалом проект має на меті представити Україну в її багатогранності. Бо, на жаль, про нашу країну говорять лише тоді, коли відбуваються якість погані події. Наразі у нас є дуже світлі, добрі сторони навіть зараз, коли в країні йде війна. І люди на Донбасі також вміють радіти і підтримувати один одного, незважаючи на близькість військових дій. Проект загалом і ця виставка в Ризі мають миротворчу мету. Насамперед хочеться показати латвійцям, що життя, любов, доброта, людяність повинні перемагати, і вони перемагають. І ці діти війни, світлини яких бачать відвідувачі виставки, виростуть мудрішими, ніж ми», – сказала фотохудожниця.

Виконавчий директор Латвійської національної бібліотеки Дзінтра Мукане відзначила важливість відкриття у Ризі фотовиставки в день, коли Україна відзначає 26-у річницю Незалежності.

«Ця виставка дуже важлива для усіх нас, людей, які живуть у мирній країні, бо вона нагадує про можливість небезпеки, агресії ззовні. Люди, що живуть на сході України, обличчя яких ми бачимо на цих світлинах, є героями. Незважаючи на труднощі, близькість війни, небезпеку бути вбитим або пораненим ворожою кулею, вони зберегли радість життя, його повноцінність. Це заслуговує на повагу», – сказала Дзінтра Мукане.

Тимчасовий повірник у справах України в Латвії Аліса Подоляк під час презентації наголосила, що сьогодні Україна живе в умовах війни і миру.

«Захисники України йдуть воювати заради миру, щоб діти не знали жахіття війни. Водночас волонтери, які живуть у мирних регіонах, допомагають українській армії. Такий симбіоз, співпраця двох сторін – це те, що робить Україну сьогодні тією, яка вона є», – наголосила український дипломат.

Виставка експонуватиметься до 24 вересня. Ксенія Федісова повідомила Радіо Свобода, що фотовиставку «Україна. Війна і мир» планують показати також в Естонії, Бельгії, Франції, Канаді.