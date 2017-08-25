Організація «Репортери без кордонів» засудила переслідування журналістів у Білорусі

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» 24 серпня засудила переслідування незалежних журналістів в Білорусі, звернувши увагу на тривалі судові процеси над п’ятьма журналістами.

В організації вказали, що Станіслав Івашкевич, Алесь Силич, Марія Арцибашава, Катерина Андреєва і Сергій Ковальов, які є кореспондентами телеканалу «Белсат ТV», були змушені втекти до сусідньої Польщі, бо були звинувачені в роботі за іноземні ЗМІ без акредитації та в «незаконному виробництві медіаконтенту».

Правозахисники зазначили, що журналісти «Белсат ТV» стали цьогоріч головними «жертвами переслідувань», проти яких загалом було відкрито щонайменше 26 проваджень зі штрафами на суму понад 10 тисяч євро.

«Ми засуджуємо цю нову хвилю судових процесів, яка має єдину мету – залякати журналістів і змусити їх підкорятися тиску влади. Ми закликаємо білоруський уряд припинити систематичне судове переслідування незалежних журналістів», – сказав голова відділення «Репортерів без кордонів» у Східній Європі та Центральній Азії Йоганн Біх.

В організації додали, що офіційний Мінськ, заборонивши відкриття «Белсат ТV» офісу у Мінську, сам змусив кореспондентів працювати без акредитації, що і стало підставою для переслідування.

Журналіста Кастуса Жуковскі штрафували найчастіше – 17 разів, на понад 5000 євро за останні три роки. І тепер йому загрожує конфіскація активів через неможливість сплатити таку суму, вказують правозахисники.

Близько 100 незалежних журналістів і блогерів були заарештовані в Білорусі під час загальнонаціональних антиурядових протестів у березні. «Репортери без кордонів» заявили, що влада побоюється, що після річної перерви почнуться нові протести, і, ймовірно, у такий спосіб намагається перешкодити незалежним ЗМІ висвітлювати події.

Білорусь займає 153-є місце зі 180 країн у рейтингу свободи преси 2017 року.