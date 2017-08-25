Бажання Порошенка отримати летальну зброю від США суперечить «іміджу миротворця» – Гризлов

Представник Росії у Тристоронній контактній групі, що веде в білоруському Мінську переговори про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, Борис Гризлов заявив, що бажання президента України Петра Порошенка отримати летальну зброю від США не відповідає його миротворчим заявам.

«Вкотре продеклароване президентом Петром Порошенко прагнення здобути від США нове летальне озброєння не дуже відповідає іміджу миротворця, який хоче мати український президент. Особливо недоречні такі заяви напередодні вступу в силу з 25 серпня домовленості про безстроковий режим припинення вогню на Донбасі», – сказав Гризлов.

Він додав, що слова Порошенка про летальну зброю – це «дуже поганий, загрозливий сигнал» для Донбасу.

Він також заперечив слова міністра оборони США Джеймса Маттіса, що українська влада не є «агресором».

«Нікому не варто забувати, що протистояння на південному сході України – внутрішній політичний конфлікт, який правлячі кола країни спробували вирішити військовими засобами. Цього року до таких заходів впливу додалася повна економічна і транспортна блокада», – сказав Гризлов.

Тим часом лідер угруповання «ДНР», визнаного в Україні терористичним, Олександр Захарченко також прокоментував ймовірність отримання Києвом летальної зброї від США.

«Як тільки Україна отримає зброю, наступного дня українська армія автоматично розв’яже військові дії», – сказав ватажок донецьких бойовиків.

Міністр оборони США Джеймс Маттіс 24 серпня у Києві заявив на зустрічі з президентом України Петром Порошенком, що активно вивчає можливість перегляду питання про надання США летального озброєння Україні. Він також зазначив, що «оборонне озброєння не є провокативним засобом, якщо ви не агресор», вказавши, що Україна агресором не є.

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити теперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається ситуація від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.