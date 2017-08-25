В Україні до неділі очікується потепління – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що з 25 серпня в Україні очікується незначне потепління, яке протримається до неділі, 27 серпня.

Згідно з повідомленням синоптиків, по всій країні сьогодні буде без опадів, а денна температура повітря становитиме 23-28 градусів, на високогір'ї Карпат +16-18.

«Вихідні святкові попереду. І будуть вони синоптично розкішними. До неділі включно в Україні очікується суха сонячна погода», – повідомила також на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Як прогнозують, вітер сьогодні буде західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Вже з понеділка, як очікується, температура повітря по Україні знову знизиться до 18-23.

Останніми днями в Україні відчутно похолодало і пройшли дощі, що було спричинено атмосферним фронтом.