Очільники МЗС Сербії і Македонії зустрінуться для обговорення дипломатичної кризи

Міністри закордонних справ Сербії і Македонії планують зустрітися 25 серпня, щоб спробувати вирішити проблеми між двома сусідніми країнами після дипломатичної кризи, коли Белград раптово відкликав усіх своїх співробітників із посольства у Скоп’є.

Сербський голова МЗС Івиця Дачич та міністр закордонних справ Македонії Никола Димитров погодилися зустрітися в південному сербському місті Ниш під час телефонної бесіди 24 серпня.

Після цієї розмови у МЗС Сербії заявили, що сторони порушать «всі відкриті питання з метою поліпшення дружніх відносин між двома країнами». У заяві також йдеться, що 25 серпня співробітники посольства почнуть повертатися в столицю Македонії.

У спільному прес-релізі телефонної розмови 23 серпня між президентом Сербії Александром Вучичем і прем’єр-міністром Македонії Зораном Заєвим йшлося, що сторони погодилися сприяти діалогу і «спільно прагнути» до поліпшення зв’язків.

Раніше цього тижня всіх працівників посольства Сербії у Скоп’є відкликали до Белграда «для консультацій». Як заявив тоді Вучич без подробиць, причиною стала «агресивна розвідувальна діяльність» проти сербських дипломатів; у Македонії це твердження відкинули.

За повідомленнями, інцидент міг бути пов’язаний із тим, що Македонія приєдналася до дипломатичних зусиль, що мали б забезпечити місце в ЮНЕСКО самопроголошеному Косову. Сербія не визнає самопроголошеної незалежності свого автономного краю і виступає різко проти його намагань вступати до міжнародних організацій.

Косово вже подавало заявку на вступ до ЮНЕСКО 2015 року, тоді на підтримку цієї заявки забракло трьох голосів на генеральній конференції цієї організації ООН із питань освіти, науки і культури: за членство Косова були 92 країни, проти виступили 50.