У Москві після нападу біля народного меморіалу Нємцову помер активіст – правозахисник

У російській столиці Москві в лікарні помер активіст Іван Скрипниченко, якому невідомий зламав ніс на місці вбивства Бориса Нємцова. Про це на сторінці у Twitter повідомив Андрій Маргулєв, правозахисник, який чергував біля символічного меморіалу.

Згідно з повідомленням, активіст Іван Скрипниченко помер 23 серпня в лікарні Скліфосовського у Москві.

Напад стався на 900-й день після того, як 27 лютого 2015 року неподалік Кремля був застрелений Борис Нємцов, колишній перший віце-прем’єр і критик президента Росії Володимира Путіна.

Повідомляється, що напад на Скрипниченка стався ввечері 15 серпня, коли той чергував на Великому Москворецькому мосту. До нього підійшов чоловік і спробував завести бесіду. Активіст відвернувся, і чоловік вдарив його кулаком в ніс. За свідченнями очевидців, нападник крикнув Скрипниченку: «Ти що, Путіна не любиш?». Постраждалого відвезли до лікарні, де і діагностували перелом носа. Після огляду Скрипниченко поїхав додому і збирався написати заяву в поліцію. Нападника поліція не знайшла.

За словами Маргулєва, через декілька днів Скрипниченко знову опинився у лікарні, щоб виправити наслідки перелому. Що стало причиною смерті наразі невідомо.

«Результатів судмедекспертизи поки що немає, але, ймовірно, він помер через тромб, який відірвався», – повідомив активіст.

Прихильники Бориса Нємцова часто збираються на місці його загибелі від лютого 2015 року на мосту біля Кремля, де облаштували народний меморіал політикові. Вандали і нападники теж часто туди приходять.