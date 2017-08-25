У поліції пошкодження фарбою і вибух біля пам’ятника воїнам АТО кваліфікували як хуліганство

У Нацполіції повідомили, що за фактом вибуху неподалік пам’ятника воїнам АТО у Києві ввечері 24 серпня відкрито провадження за статтею про хуліганство.

Згідно з повідомленням, вибух прогримів на перетинi проспекту Леся Курбаса та вулиці Корольова близько 22:00. Внаслiдок події нiхто не постраждав.

Правоохоронці вилучили речовi докази, переглядають записи з вiдеокамер і шукають зловмисників.

Крім того, за даними поліції, у четвер вранці невiдомі облили цей же пам’ятник воїнам АТО бiлою фарбою. Цю подію також кваліфікували як хуліганство.

Слідство триває.