Росія: кількість жертв аварії через падіння автобуса з робітниками у море зросла до 16

Кількість жертв аварії автобуса з робітниками, що впав у Керченську протоку в Краснодарському краї Росії, зросла до 16. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МНС.

Раніше повідомлялося, що в автобусі було 35 людей, тепер йдеться про 38–41.

З-поміж більш ніж 20 врятованих стан п’ятьох медики оцінюють як тяжкий, ще трьох – середньої тяжкості.

Пошукова операція триває, причина трагедії, що сталася з будівельниками пірсу для нафтогазової компанії в селищі Волна, невідома.

Російські слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху.