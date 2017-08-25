Порошенко підвищив у званні заступника голови СБУ Демчину, фігуранта розслідування НАБУ

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання генерал-лейтенанта першому заступнику голови СБУ Павлу Демчині. Про це свідчить відповідний указ від 23 серпня 2017 року, розміщений на сайті голови держави.

10 березня Національне антикорупційне бюро України на підставі матеріалів журналістських розслідувань розпочало щодо Демчини розслідування за фактом незаконного збагачення (за статтею 368-2 Кримінального кодексу України). При цьому у СБУ тоді заявили, що чиновник сам звернувся до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження і перевірити оприлюднену у ЗМІ «неправдиву», на його думку, інформацію про статки.

Скандал навколо декларації першого заступника голови СБУ, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, розпочався після того, як журналісти виявили у нього елітні автомобілі і розкішний маєток, хоча згідно з декларацією за 2015 рік, він офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, машини чи заощаджень.

У ЗМІ 40-річного генерал-майора Демчину називають наближеним до соратника президента Ігоря Кононенка і «смотрящим» за СБУ від партії влади.