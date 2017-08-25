У Кабулі невідомі напали на мечеть: є загиблі

Щонайменше двоє людей загинули, восьмеро були поранені внаслідок нападу невідомих озброєних на шиїтську мечеть у столиці Афганістану Кабулі, повідомив речник Міністерства охорони здоров’я країни Мохаммад Ісмаїл Кавуссі.

Поліція й очевидці повідомили про стрілянину на місці нападу, що стався 25 серпня вдень, але його подробиці наразі невідомі.

Речник Міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш заявив Радіо Свобода, що це був «терористичний акт».

«До нього можуть бути причетні двоє чи троє терористів. Ми почали операцію, і в цьому районі вбили вже двох терористів», – додав він.

Речник поліції Кабула Абдул Башир Муджахід заявив, що смертник «підірвав себе всередині мечеті», де віряни зібралися на п’ятничну молитву.

За іншими даними, після вибуху почалася стрілянина. Також деякі джерела повідомили, що нападники кидали гранати перед тим, як зайти у мечеть.

Жодне з угруповань наразі не взяло на себе відповідальності за напад.

Шиїти є меншиною в Афганістані, на яких раніше скоювали напади різні сунітські екстремістські угруповання, зокрема «Ісламська держава» і «Талібан».

1 серпня щонайменше 32 людини загинули і більше ніж 60 були поранені внаслідок нападу на шиїтську мечеть у провінції Герат. Відповідальність за цей напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава».