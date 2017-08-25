Росія: у Чечні вбили депутата парламенту

У російському регіоні Чечні вбили члена республіканського парламенту, повідомляє Слідчий комітет Росії.

За повідомленням, невідомі обстріляли його автомобіль.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями «вбивство» і «незаконний обіг зброї».

Імені загиблого слідчі не наводять.

За даними російських ЗМІ, це Магомет Асхабов, який став депутатом парламенту Чечні в 2016 році. До цього він обіймав посади радника голови Чечні Рамзана Кадирова і міністра майнових і земельних відносин республіки.