Росія: у Чечні вбили депутата парламенту

У російському регіоні Чечні вбили члена республіканського парламенту, повідомляє Слідчий комітет Росії.
За повідомленням, невідомі обстріляли його автомобіль.
Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями «вбивство» і «незаконний обіг зброї».
Імені загиблого слідчі не наводять.
За даними російських ЗМІ, це Магомет Асхабов, який став депутатом парламенту Чечні в 2016 році. До цього він обіймав посади радника голови Чечні Рамзана Кадирова і міністра майнових і земельних відносин республіки.
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