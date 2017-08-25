На адмінкордоні з Кримом утворюються автомобільні черги – прикордонники

На адмінкордоні з анексованим Кримом поблизу контрольного пункту «Чонгар» від 24 серпня збираються автомобільні черги, водії очікують проїзду в бік анексованого Криму. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила керівник прес-служби Бердянського прикордонного загону Держприкордонслужби України Неля Доценко.

За її словами, вдень 25 серпня біля пункту «Чонгар» своєї черги на проїзд очікують приблизно 80 автомобілів.

24 серпня, День Незалежності України, у першій половині дня на цьому місці утворилася черга з більш ніж 100 автомобілів, до вечора – приблизно 60.

Українські прикордонники пов’язують те, що відбувається, з незадовільною роботою російських пунктів пропуску на анексованій території.

«Прикордонники знову фіксують уповільнення пропускних операцій окупантами в напрямку анексованого Криму і створення штучних черг. Напевно, таким чином окупанти намагаються привітати громадян України з Днем Незалежності й створити їм незручності при перетині адмінкордону», – зазначили в Держприкордонслужбі України.

Речник Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов розповів Крим.Реалії, що 25 серпня біля КПВВ «Каланчак» і «Чаплинка» черг немає. Проте в День Незалежності й там спостерігалися скупчення машин.

«У нас пасажиро-транспортний потік нижчий, ніж на «Чонгарі». Усе тихо-спокійно. Автомобілів немає», – сказав Шевцов.

Раніше в Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли про фіксування зниження пасажиро-транспортного потоку через адмінкордон з Кримом.

Російська сторона звинувачує у створенні черг українські служби.

До Дня Незалежності України прикордонна служба перейшла на посилену охорону пунктів пропуску.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною й півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній «кордон». На адмінкордоні працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».