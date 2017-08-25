У Південній Кореї засудили за корупцію фактичного керівника групи Samsung

Суд у Південній Кореї за звинуваченнями, пов’язаними з корупцією, виніс вирок у п’ять років позбавлення волі фактичному керівникові групи «Самсунг», найбільшої бізнес-структури країни.

Мільярдер І Дже Йон, віце-президент найбільшого в Південній Кореї родинного бізнес-конгломерату, син президента групи і його очевидний наступник, був визнаний винним у хабарництві, розтраті коштів, переховуванні активів за кордоном та в інших злочинах.

Його адвокати заявили, що негайно оскаржать вирок, який іще не набув чинності.

49-річного фактичного керівника групи Samsung (його батько, 75-річний президент групи І Ґон Хі, ще 2014 року потрапив до лікарні з інфарктом і досі не повернувся до справ) затримали ще в лютому, коли спалахнув скандал, що врешті призвів до імпічменту в березні президентки Південної Кореї Пак Кин Х’є. Його звинуватили в наданні 36 мільйонів доларів як внесків до доброчинних фондів, якими керувала подруга президентки Чхве Сун Сіль, в обмін на політичні вигоди. Над обома жінками також нині тривають суди.

Справа також збудила громадський гнів проти найбільших у Південній Кореї родинних бізнес-конгломератів, відомих за назвою «чхеболь».

Групу «Самсунг» (корейською назва звучить як «Самсон») заснував 79 років тому І Бйон Чхоль, батько нинішнього офіційного президента групи І Ґон Хі і дід І Дже Йона. Вона складається з низки компаній, що посідають одні з провідних у світі місць у галузі інформаційних технологій і зв’язку (зокрема, у виробництві однойменних мобільних телефонів), а також у суднобудуванні, машинобудуванні, будівництві, страховому, розважальному, рекламному бізнесі тощо.