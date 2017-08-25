Суд відмовився закрити провадження про депортацію кримського активіста Халілова – адвокат

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відмовився задовольнити апеляційну скаргу про припинення виконавчого провадження щодо депортації активіста Недіма Халілова, депортованого з півострова у 2016 році. Про це 25 серпня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Едем Семедляєв.

Як пояснив адвокат, самого Халілова до Криму не доставили, також не була забезпечена відеоконференція з кримським активістом.

«Ніякі доводи судом не були взяті до уваги», – додав Семедляєв.

Халілов раніше звертався до Залізничного районного суду Криму, де його вимогу про припинення виконавчого провадження щодо депортації також відхилили.

Кримський активіст на сьогоднішній день перебуває в спецприймальнику на території Росії.

7 листопада 2016 року за рішенням підконтрольного Кремлю суду кримчанина Недіма Халілова вивезли за межі Криму. Халілову дали можливість заїхати додому, взяти теплі речі, гроші й документи.

На знак протесту Халілов 21 листопада 2016 року оголосив голодування. 5 січня 2017 року у зв’язку з критичним виснаженням внаслідок 45-денної відмови від їжі Халілов вирішив припинити голодування.

Влітку 2016 року координатор організації «Рух опору кримських татар» Недім Халілов, посилаючись на міжнародне право і закони Росії, направив у підконтрольний Кремлю Центральний суд Сімферополя позов з метою визнання дій російської влади у Криму щодо кримських татар незаконними. Він вимагав надати кримськотатарській мові статус державної і вести судові засідання кримськотатарською мовою.