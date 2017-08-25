У Грузії затримували за «хуліганство» гей-активістів, але відпустили

У Грузії поліція затримала двох гей-активістів після того, як на них напали невідомі, і звинуватила затриманих у хуліганстві і громадянській непокорі, але суд ухвалив звільнити їх, повідомила захисник активістів.

Як сказала адвокат Ана Мдінарадзе, інцидент стався в курортному місті Батумі. До її клієнтів причепилися невідомі і почали бити їх, при цьому присутня поліція затримала самих активістів.

Активісти, члени Руху за рівність Леван Беріанідзе і Торніке Кусіані, звинувачують правоохоронців у зловживанні владою і гомофобії.

У Грузії легальні і гомосексуальність, і трансгендерність, але суспільство ставиться до секс-меншин негативно, вони нерідко стають жертвами нападів і навіть убивств.