Військові США підтримали війська Сомалі в операції з суперечливим результатом

Не менш ніж десять людей загинули внаслідок спецоперації урядових військ Сомалі за підтримки військових США в селі неподалік столиці Могадішо, повідомили представники місцевої влади і сомалійської армії. Але вони виступають із протилежними заявами про результати цієї операції.

Місцеві посадовці заявляють, що внаслідок операції на фермі загинули 10 цивільних осіб, серед них троє дітей.

Армія і Міністерство інформації Сомалі повідомляють, що всі загиблі – члени угруповання «Аш-Шабааб», пов’язаного з екстремістською мережею «Аль-Каїда», і що в перебігу операції не потерпів жоден цивільний мешканець.

В Африканському командуванні США підтвердили участь у цій операції американських військ, але не стали надавати подробиць, заявивши, що твердження про загибель цивільних людей зараз розслідують.

Військова присутність США в Сомалі, де з 1991 року не вщухає громадянська війна, останнім часом зростає.

Президент США Дональд Трамп раніше цього року дав військовим право розширювати кампанії проти екстремістів, зокрема повітряні удари.

Екстремістське ісламістське угруповання «Аш-Шабааб» вважають за одне з найкривавіших в Африці за його діями.

Урядові війська Сомалі і багатонаціональні сили Африканського союзу вибили екстремістів із більших міст підконтрольної урядові частини країни, але вони досі утримують значні обшири в сільських місцевостях, зокрема й недалеко від Могадішо, і звідти здійснюють свої напади, в тому числі на сусідні держави.