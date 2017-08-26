Агентство Moody’s підвищило кредитний рейтинг України і дало позитивний прогноз

Рейтингове агентство Moody’s Investors Service підвищило рейтинги уряду України в українській і іноземній валюті на одну сходинку, з Caa3 до Caa2, і змінило прогноз зі «стабільного» на «позитивний».

Як заявило агентство у п’ятницю, головними чинниками підвищення рейтингу стали загальний вплив структурних реформ в Україні, які можуть допомогти урядові впоратися з борговим навантаженням, а також поліпшення позиції країни на зовнішніх ринках.

А позитивний прогноз, мовиться у прес-релізі агентства, відображає імпульс реформ – якщо він збережеться, це може призвести до дальшого поліпшення надійності внутрішнього і зовнішнього боргу України. «Такий імпульс реформ також підтримає поновлення доступу України до світових ринків капіталу, що полегшить шлях до рефінансування значних виплат за зовнішнім боргом, які настануть, починаючи з 2019 року», – мовиться в повідомленні агентства.

Але нинішнє зростання рейтингу обмежене лише однією сходинкою – з Caa3 до Caa2 – саме через цей тягар виплати зовнішніх боргів, який настане через кілька років і буде вимагати значного фінансування в іноземній валюті, повідомило агентство Moody’s.

Інші два провідні рейтингові агентства світу – Fitch і Standard&Poor’s – наразі зберігають оголошену навесні цього року рейтингову оцінку України на рівні B–, зі «стабільним» прогнозом.