США продовжили готуватися до найгіршого буревію за десятиліття Harvey

Сполучені Штати Америки, в першу чергу штат Техас, продовжили готуватися до урагану «Гарві», що, за прогнозами, буде найгіршим буревієм за останнє десятиліття.

Фахівці підвищили у п’ятницю категорію урагану до другої найвищої – четвертої категорії, за якої швидкість вітру може сягати 210–250 кілометрів на годину, а океанські хвилі висоти понад 3,5 метрів.

Як очікують, ураган вступить на територію штату під самий кінець дня у п’ятницю за місцевим часом чи на початку суботи.

Метеорологи також попереджають про надзвичайно високі кількості опадів, які очікують над узбережжям Техасу.

Національний центр стеження за ураганами США прогнозує, що буревій може принести небезпечні для життя повені у місті Х’юстоні, четвертому найбільшому у США, й околицях.

В очікуванні урагану на узбережжі Техасу позакривалися підприємства, установи, крамниці, мешканці після заклику до евакуації почали залишати регіон.

Також нафтові компанії евакуювали своїх працівників із нафтовидобувних платформ у Мексиканській затоці, а на березі припинили роботу нафтопереробні комбінати.

Через припинення роботи техаських нафтовиків ціни на пальне у США підскочили до найвищих рівнів за останні три тижні.