Найсильніший за десятиліття шторм вдарив по узбережжю американського штату Техас

Найпотужніший за понад десятиліття шторм вдарив по узбережжю американського штату Техас. Перед виходом на суходіл статус урагану «Гарві» був підвищений до другої, найбільш руйнівної категорії – з вітрами до 210 миль за годину і 4-метровими океанськими хвилями.

Шторм пройшов приблизно за 50 кілометрів від 320-тисячного міста Корпус-Крісті та позбавив електрики чимало будинків у цьому місті та прилеглих містах.

Національний центр ураганів повідомив, що шторм може спричинити загрозливі для життя повені в місті Х’юстон, четвертому за розмірами місті Сполучених Штатів. Всього на шляху шторму проживає майже 6 мільйонів людей.

У прибережних районах Техасу зачинилися підприємства, жителі після відповідних закликів місцевої влади проводять евакуацію. Нафтові компанії евакуюють своїх співробітників із морських платформ у Мексиканській затоці, нафтопереробні заводи на узбережжі також припинили свою роботу. Це вже позначилося на цінах на пальне у США, які зросли до максимуму останніх трьох тижнів.

У 2005 році на США обрушився ураган «Катрін», який практично зруйнував місто Новий Орлеан у штаті Луїзіана.