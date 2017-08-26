У Москві затримали кількох демонстрантів, які виступали за вільний інтернет

Кілька людей були затримані у Москві під час узгодженої з місцевою владою демонстрації «За вільний інтернет».

Один демонстрант був затриманий за те, що вдягнув футболку з написом «Путін гірший за Гітлера», ще кількох демонстрантів затримали за символіку, що пропагує рівні права для представників ЛГБТ-спільноти.

За даними московських чиновників, в акції, ініціаторами якої стали російські опозиційні партії та організації, взяли участь близько 1 тисячі людей, повідомляє ТАСС.

Подібні демонстрації відбулися також в деяких інших містах Росії, зокрема у Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Іжевську та інших.

Демонстранти закликали внести зміни до законодавства, що обмежує інтернет, запроваджені так званим «пакетом Ярової», названи на честь консервативного депутата Держдуми Ірини Ярової. Учасники акції також закликали до звільнення з ув’язнення людей, які потрапили туди буцімто за поширення «екстремістських» матеріалів у мережі Інтернет, та за відставку керівництва Роскомнагляду – державного органу, який контролює та регулює інтернет.

Попередня акція «За вільний інтернет» відбулася у Москві 23 липня.