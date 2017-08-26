На Донбасі 8 обстрілів з початку доби – штаб АТО

З початку доби бойовики на Донбасі 8 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України. Про це повідомляє у Facebook штаб української воєнної операції на Донбасі у своєму вечірньому зведенні.

За даними українських військових, другий день «шкільного перемир’я» характеризується зменшенням активності російсько-окупаційних підрозділів, від початку доби бойовики вздовж усієї лінії розмежування не застосовували міномети та інше важке озброєння. Недовготривалі й поодинокі обстріли українських позицій із використанням стрілецької зброї і гранатометів зафіксовані поблизу Водяного, Павлополя, Старогнатівки, Широкиного та Талаківки, що на Приморському напрямку, також бойовики двічі застосовували зброю в районі Авдіївської промзони, повідомляють у штабі. Там також запевнили, що Збройні сили України вогонь у відповідь не відкривали.

На сайтах угруповання «ДНР» є дані лише за минулу добу, де вони звинувачують ЗСУ у 29 випадках порушення режиму припинення вогню. В угрупованні «ЛНР» також свіжих даних за суботу не повідомляють, лише про 8 обстрілів за минулу добу.

Про новий режим припинення вогню, який мав почати діяти з півночі 25 серпня напередодні початку нового навчального року і стати постійним, днями домовилися учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.