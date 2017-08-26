Білоруського опозиціонера Миколу Статкевича заарештували у Мінську

У Мінську заарештували лідера опозиційного «Білоруського національного конгресу» Миколу Статкевича. Про це повідомила у Facebook його дружина Марина Адамович.

«Миколу заарештували сьогодні (у суботу, 26 серпня – ред.) близько 12-ї години неподалік від будинку, коли він йшов на зустріч. Вже на Окрестіна (на вулиці Окрестіна в Мінську розташований ізолятор тимчасового тримання – ред.). 15 діб. Осінь близько», – написала вона.

В інтерв’ю кореспонденту білоруської редакції Радіо Свобода Марина Адамович сказала, що їй подзвонили з Ленінського РВВС і сказали, що Миколу заарештували на 5 діб. Ніяких пояснень отримати не вдалося.

Пізніше в Центрі виконання покарань дружині політика повідомили, що Статкевич відбуває 5 діб за травневим вироком Московського суду.

Марина Адамович вважає, що це «передбачувані, мерзенні дії влади, які таким чином намагаються запобігти мирним протестам».

Раніше рада «Білоруського національного конгресу» ухвалила заяву з приводу спільних білорусько-російських військових навчань «Захід-2017», запланованих на вересень цього року.

У заяві опозиціонери висловлювали стурбованість у зв’язку з планами влади провести на території Білорусі навчання «Захід-2017». За їхніми даними, після навчань російські військові можуть залишитися в країні, а в прикордонних районах готуються бази для зберігання російської зброї на випадок війни Росії з НАТО та Україною.

Рада «Білоруського національного конгресу» закликала патріотів взяти участь в акції із запобігання можливій агресії Російської Федерації 8 вересня о 18:00 на Жовтневій площі в Мінську.