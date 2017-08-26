В іспанській Барселоні відбувся антитерористичний марш

Близько 500 тисяч людей в іспанському місті Барселона взяли участь в марші на знак протесту проти смертельно небезпечних терактів, що сталися у цьому регіоні 17-18 серпня.

Як повідомила місцева влада, мирний марш відбувся в умовах посилених заходів безпеки після нападів минулого тижня, в результаті яких 15 людей загинули і понад 120 були поранені. Шестеро потерпілих залишаються в критичному стані.

Вперше в історії у марші взяв участь іспанський король Феліпе VI, продемонструвавши національну солідарність.

Учасники маршу скандували гасло: «Ми не боїмося, тому що ми знаємо – любов переможе ненависть».

17 серпня внаслідок наїзду автофургона на пішоходів у центрі іспанської Барселони загинули 13 людей, близько ста були поранені. У ніч на 18 серпня схожий напад стався у Камбрілсі за 100 кілометрів від Барселони, тут загинула одна людина, шестеро постраждали. Поліція Іспанії розглядає ці напади як теракт.

Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».