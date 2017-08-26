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27 Серпень 2017, Київ 00:03
Новини | Події

Потужність урагану «Гарві» знизилась, але він продовжує завдавати збитків у США

Група жителів міста Корпус-Крісті перебігає дорогу під поривами вітру від урагану «Гарві», штат Техас, 25 серпня 2017 року

Ураган «Гарві», найпотужніший шторм, який за останні десять років вразив Сполучені Штати, ослаб до рівня шторму 1-ї категорії, хоча сильні вітри, зливи та бурхливі припливи продовжують дошкуляти узбережжю штату Техас.

Представники місцевої влади повідомили, що шторм залишив майже 300 тисяч людей без електрики і в багатьох районах випало близько півметра опадів.

Шторм вийшов на берег приблизно за 48 кілометрів на північний схід від міста Корпус-Крісті, неподалік містечка Рокпорт. Міський голова повідомив про спустошення будинків, підприємств і шкіл.

Очікується, що сильні дощі та штормові хвилі продовжуватимуть завдавати збитків, особливо в районі Х’юстона, четвертого за розмірами міста США.

Ураган «Гарві» досяг узбережжя пізно ввечері 25 серпня, це був шторм 4 категорії, швидкість вітру якого перевищувала 120 кілометрів за годину. Попередній шторм 4 категорії, який уразив Сполучені Штати, був ураган «Чарлі», який вразив штат Флорида у серпні 2004 року.

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