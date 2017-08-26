Потужність урагану «Гарві» знизилась, але він продовжує завдавати збитків у США

Ураган «Гарві», найпотужніший шторм, який за останні десять років вразив Сполучені Штати, ослаб до рівня шторму 1-ї категорії, хоча сильні вітри, зливи та бурхливі припливи продовжують дошкуляти узбережжю штату Техас.

Представники місцевої влади повідомили, що шторм залишив майже 300 тисяч людей без електрики і в багатьох районах випало близько півметра опадів.

Шторм вийшов на берег приблизно за 48 кілометрів на північний схід від міста Корпус-Крісті, неподалік містечка Рокпорт. Міський голова повідомив про спустошення будинків, підприємств і шкіл.

Очікується, що сильні дощі та штормові хвилі продовжуватимуть завдавати збитків, особливо в районі Х’юстона, четвертого за розмірами міста США.

Ураган «Гарві» досяг узбережжя пізно ввечері 25 серпня, це був шторм 4 категорії, швидкість вітру якого перевищувала 120 кілометрів за годину. Попередній шторм 4 категорії, який уразив Сполучені Штати, був ураган «Чарлі», який вразив штат Флорида у серпні 2004 року.