Порошенко привітав донеччан із днем міста: український гімн знову лунатиме в Донецьку

Президент Петро Порошенко привітав жителів Донецька із днем міста і запевнив, що Україна наполегливо бореться за повернення міста.

«Український Донецьк святкує сьогодні день народження. З днем міста, дорогі донеччани! Ми вас любимо, ми про вас пам’ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну. Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку», – написав Порошенко у Facebook.

Донецьк від 2014 року перебуває під контролем підтримуваних Росією бойовиків.