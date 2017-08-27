Американський журналіст, що працював на Донбасі, загинув у Південному Судані

Американський журналіст Крістофер Аллен був убитий під час роботи у Південному Судані. До цього він упродовж кількох років висвітлював події на Донбасі для низки світових ЗМІ.

Як передає Reuters, Аллен був серед 19 людей, убитих 26 серпня під час боїв між урядовими військами і повстанцями у місті Кая в Південному Судані. Журналіст був закріплений з повстанцями протягом близько тижня.

Під час загибелі він був удягнений у куртку з написом «Преса», – повідомив агенції повстанець, який побажав залишитися анонімним. За даними повстанців, тіло вбитого перебуває у військовому шпиталі у столиці Південного Судану, Джубі.

Пізніше, за даними CNN, Державний департамент Сполучених Штатів Америки підтвердив загибель американського громадянина Крістофера Аллена. Згідно із заявою, Держдепартамент повідомив родині журналіста і готовий надати консульську допомогу.

В Україні Аллен висвітлював окупацію частин Донецької та Луганської областей, бойові дії на Донбасі, проблеми корупції, свободи слова і прав людини.

«На Майдані в Києві творилася історія, тому я прихав в Україну. Я хочу, щоб світ знав про війну на Донбасі і знав, що українці борються за свободу, незалежність і проти корупції», – так пояснював загиблий свій переїзд в Україну у 2014 році.

Він також був одним із перших західних журналістів, що публікували матеріали про збиття літака рейсу MH17 на Донбасі. Його матеріали публікували такі видання як The Independent, The Telegraph, Al Jazeera і Vice News.

До Південного Судану Крістофер Аллен поїхав, щоб висвітлювати громадянську війну, яка розпочалася у 2013 році. В результаті конфлікту загинули десятки тисяч людей і понад 3,5 мільйони втратили домівки.