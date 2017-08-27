В Угорщині виявили великі партії курячих яєць, уражені отруйною речовиною фіпронілом

За даними 75 вибіркових перевірок Національного управління з питань безпеки харчових продуктів (Nébih), в Угорщині принаймні у двох місцевих виробників сільськогосподарської продукції виявлені великі партії курячих яєць зі вмістом отруйного інсектициду фіпронілу.

Представник управління Лайош Боґнар розпорядився відкликати продукцію, поставлену споживачам на ринки і в мережу роздрібної торгівлі, передає кореспондент Радіо Свобода.

Лайош Боґнар наголосив, що Nébih і ветеринарна служба Угорщини зіткнулися з серйозною проблемою, оскільки нелегальне використання фіпронілу, ветеринарного препарату, призначеного для лікування виключно від ектопаразитів котів і собак, тягне за собою кримінальну відповідальність виробників, які через недбальство або з необережності застосували цю отруйну речовину.

Фіпроніл заборонений для використання на території ЄС для всіх тварин, призначених для людського харчування. Інсектицид вражає нирки, печінку і щитовидну залозу у людей, особливо в дітей.

За словами Боґнара, Національне управління з питань безпеки харчових продуктів наразі перевіряє на вміст фіпронілу харчі, виготовлені з використанням курячих яєць.

Досі ветеринарним службам країни не вдалося встановити, яким чином фіпроніл потрапив до Угорщини, оскільки, як стверджує Ласло Боґнар, птахоферми з Нідерландів і Бельгії, де наприкінці липня – початку серпня вперше були виявлені випадки масового зараження яєць отруйною речовиною, не реалізують свою продукцію в Угорщині.

Однак випадки ураження яєць фіпронілом уже зафіксовані в сусідній Румунії. Тому Боґнар не виключив, що цей ветеринарний препарат якимось чином міг потрапити звідти до Угорщини і що його управління перевіряє цю можливість.

Перші повідомлення на цю тему у пресі з’явилися на початку серпня поточного року. В них ішлося про те, що більшість заражених яєць походять із птахоферм у Нідерландах, які є найбільшим ‎постачальником курячих яєць у світі, проте заражені зразки виявили також у продукції із Бельгії і ‎Німеччини. Влада Нідерландів затримала у цій справі двох підозрюваних, ‎працівників нідерландської компанії ‎Chickfriend.‎‎

Арешти відбулися після серії поліцейських рейдів на восьми різних локаціях ‎у ‎Нідерландах і Бельгії.‎ Ймовірне зараження ‎відбулося внаслідок обробки курей від вошей препаратом, у складі якого містився ‎небезпечний для людей фіпроніл. ‎За версією слідства, препарат постачався компанією Chickfriend, яку нідерландські ‎фермери ‎наймали для обробки тварин від шкідників. Слідчі вважають, що хімікати нідерландській компанії продала бельгійська фірма Poultry Vision.‎

Водночас влада Данії заявила про виявлення 20 тонн заражених інсектицидами яєць. Заражені яйця здебільшого продавали у звареному і очищеному від ‎шкаралупи вигляді кафетеріям і кейтеринговим компаніям.‎

За інформацією Держпродспоживслужби, впродовж 2017 року до України з ЄС яйця не надходили. Також в Україні немає курячих яєць із Європи, уражених отруйною речовиною фіпронілом, ідеться в повідомленні Держпродспоживслужби.