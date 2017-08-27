В Угорщині виявили великі партії курячих яєць, уражені отруйною речовиною фіпронілом

За даними 75 вибіркових перевірок Національного управління з питань безпеки харчових продуктів (Nébih), в Угорщині принаймні у двох місцевих виробників сільськогосподарської продукції виявлені великі партії курячих яєць зі вмістом отруйного інсектициду фіпронілу.
Представник управління Лайош Боґнар розпорядився відкликати продукцію, поставлену споживачам на ринки і в мережу роздрібної торгівлі, передає кореспондент Радіо Свобода.
Лайош Боґнар наголосив, що Nébih і ветеринарна служба Угорщини зіткнулися з серйозною проблемою, оскільки нелегальне використання фіпронілу, ветеринарного препарату, призначеного для лікування виключно від ектопаразитів котів і собак, тягне за собою кримінальну відповідальність виробників, які через недбальство або з необережності застосували цю отруйну речовину.
Фіпроніл заборонений для використання на території ЄС для всіх тварин, призначених для людського харчування. Інсектицид вражає нирки, печінку і щитовидну залозу у людей, особливо в дітей.
За словами Боґнара, Національне управління з питань безпеки харчових продуктів наразі перевіряє на вміст фіпронілу харчі, виготовлені з використанням курячих яєць.
Досі ветеринарним службам країни не вдалося встановити, яким чином фіпроніл потрапив до Угорщини, оскільки, як стверджує Ласло Боґнар, птахоферми з Нідерландів і Бельгії, де наприкінці липня – початку серпня вперше були виявлені випадки масового зараження яєць отруйною речовиною, не реалізують свою продукцію в Угорщині.
Однак випадки ураження яєць фіпронілом уже зафіксовані в сусідній Румунії. Тому Боґнар не виключив, що цей ветеринарний препарат якимось чином міг потрапити звідти до Угорщини і що його управління перевіряє цю можливість.
Перші повідомлення на цю тему у пресі з’явилися на початку серпня поточного року. В них ішлося про те, що більшість заражених яєць походять із птахоферм у Нідерландах, які є найбільшим постачальником курячих яєць у світі, проте заражені зразки виявили також у продукції із Бельгії і Німеччини. Влада Нідерландів затримала у цій справі двох підозрюваних, працівників нідерландської компанії Chickfriend.
Арешти відбулися після серії поліцейських рейдів на восьми різних локаціях у Нідерландах і Бельгії. Ймовірне зараження відбулося внаслідок обробки курей від вошей препаратом, у складі якого містився небезпечний для людей фіпроніл. За версією слідства, препарат постачався компанією Chickfriend, яку нідерландські фермери наймали для обробки тварин від шкідників. Слідчі вважають, що хімікати нідерландській компанії продала бельгійська фірма Poultry Vision.
Водночас влада Данії заявила про виявлення 20 тонн заражених інсектицидами яєць. Заражені яйця здебільшого продавали у звареному і очищеному від шкаралупи вигляді кафетеріям і кейтеринговим компаніям.
За інформацією Держпродспоживслужби, впродовж 2017 року до України з ЄС яйця не надходили. Також в Україні немає курячих яєць із Європи, уражених отруйною речовиною фіпронілом, ідеться в повідомленні Держпродспоживслужби.
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