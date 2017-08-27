Рятувальники у штаті Техас евакуюють потерпілих від урагану «Гарві»

Понад тисячу осіб евакуювали із затоплених від урагану районів Г’юстона (штат Техас). Національна метеорологічна служба в Г’юстоні в неділю назвала повінь «катастрофічною, безпрецедентною і такою, що загрожує життю людей».

В інших районах штату тривають сильні зливи.

За даними Національної метеорологічної служби, в межі міста, де практично паралізована робота транспорту, запровадили надзвичайний стан у зв’язку з природні лихом.

Внаслідок урагану «Гарві», одного з найпотужніших за останнє десятиліття шторму, що вразив узбережжя США, загинули щонайменше дві людини.

Одна людина загинула внаслідок пожежі, повідомив мер Рокпорта (штат Техас). У другому випадку загинула жінка, яка їхала затопленими вулицями Г’юстона, повідомляє поліція.

Рокпорт, містечко з населенням 24,5 тисячі людей, отримало прямий удар від урагану, дахи будинків у місті знесло вітром, пошкоджені лінії електропередач.

Представники влади Техасу повідомили 26 серпня, що через шторм майже 300 тисяч людей залишилися без електрики, численні райони залишаються залитими водою.

25 серпня ураган, якому надали 4-ту категорію, з вітром до 208 кілометрів за годину, вдарив по штату Техас. 26 серпня він ослаб до рівня тропічного шторму.

Метеорологи попередили, що негода може тривати й наступного тижня.

Президент Дональд Трамп в неділю написав у Твіттері, що завдяки «чудовій координації» між різними відомствами вдалося врятувати тисячі людей. Він також повідомив, що має намір відвідати постраждалі райони Техасу, «як тільки така поїздка буде можливою» і не буде заважати роботі.

Попереднім штормом 4-ої категорії у США був ураган «Чарлі», який вразив штат Флориду в серпні 2004 року. «Гарві» називають найпотужнішим штормом у Техасі від 1961 року.