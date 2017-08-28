Прем’єр Пакистану: стратегія Трампа щодо Афганістану не спрацює

Прем'єр-міністр Пакистану Шахід Хаккан Аббасі вважає, що проголошена президентом Дональдом Трампом стратегія США щодо війни в Афганістані приречена на провал.

«З першого дня ми дуже чітко говорили, що військова стратегія в Афганістані не спрацювала і не спрацює», – заяви пакистанський прем’єр в інтерв’ю Bloomberg News 27 серпня і додав, що має бути «політичне врегулювання».

Аббасі, який три тижні тому обійняв посаду після відсторонення Наваза Шаріфа, сказав, що Ісламабад підтримує боротьбу з терористами в сусідньому Афганістані, але не дозволить конфлікту поглинути Пакистан.

21 серпня президент США оголосив про нові підходи своєї адміністрації щодо Афганістану, де міжнародна коаліція на чолі зі США та афганський уряд 16 років ведуть боротьбу проти угруповання «Талібан», «Аль-Каїди» та інших екстремістських груп. За словами Трампа, міністр оборони США Джим Маттіс запропонував союзникам ухвалити рішення про збільшення військового контингенту в Афганістані.