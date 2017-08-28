Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Сотникова пропустить Ігри в Пхенчхані

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання росіянка Аделіна Сотнікова не зможе захистити своє звання на Іграх 2018 року в південнокорейському Пхенчхані через травму, повідомив 27 серпня її тренер.

За словами Євгена Плющенка, Сотникова «не виступатиме в майбутньому сезоні через пошкодження гомілкостопного суглоба».

«Ми сподівалися, що вона зможе швидко побороти цю травму, але все пішло неправильно. Було б абсолютно неправильно вийти на змагання в такій ситуації», – сказав Плющенко.

21-річна Сотникова виграла олімпійське «золото» в Сочі 2014 року, але відтоді майже не змагалася через травми та інтенсивний графік професійних та телевізійних виступів.