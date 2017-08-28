У Техасі лютує буревій «Гарві»: двоє загинули, врятована понад тисяча людей

В американському штаті Техас рятувальники 27 серпня витягли з автомобілів і будинків понад 1000 людей після того, як повені накрили великі площі в результаті тропічного буревію «Гарві».

Аварійні екіпажі рятували людей в районі Х’юстона після того, як найпотужніший ураган, що налетів на Техас за більш ніж 50 років, накрив узбережжя Мексиканської затоки. У результаті шторму загинули щонайменше дві людини, очікується, що число загиблих зросте, оскільки сильні дощі тривають. У районі Х’юстона пересування населення стало майже неможливим, повідомляє Національна метеорологічна служба (NWS).

Служби екстреної допомоги просять людей підніматися на дахи будинків, а не на горища, щоб уникнути стрімкого зростання рівня води. Влада попередила, що понад 2 мільйони жителів Х’юстона не залишають затоплені будинки, оскільки багато доріг міста опинилися під водою.

Білий дім оголосив, що президент США Дональд Трамп вирушить 29 серпня в Техас.