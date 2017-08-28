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28 Серпень 2017, Київ 10:40
Новини | Суспільство

Четверо українців вийдуть на старт відкритого чемпіонату США з тенісу

Головна надія українських прихильників тенісу – Еліна Світоліна

Четверо тенісистів представляють Україну в одиночному розряді відкритого чемпіонату США з тенісу, який 28 серпня стартує у Нью-Йорку.

У перший день останнього з чотирьох турнірів найпрестижнішої серії Grand Slam на корт вийде лише Катерина Козлова, яка змогла пробитися до основної сітки змагання через сито кваліфікації. У першому раунді Козлова зустрінеться з представницею Румунії Іриною-Камелією Беґу.

Згодом у Нью-Йорку розпочнуть виступи четверта ракетка світу Еліна Світоліна та 28-ма сіяна на турнірі Леся Цуренко. Суперницею Світоліної в першому колі буде чешка Катерина Синякова, а Цуренко зіграє з досвідченою бельгійкою Яніною Вікмаєр.

Єдиним представником України в чоловічому одиночному розряді є Олександр Долгополов. Його суперником на старті відкритого чемпіонату США буде німець Ян-Леонард Штруфф.

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