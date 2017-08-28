Фірми Трампа мали намір будувати бізнес-центр у Москві – ЗМІ

Компанія Дональда Трампа мала намір побудувати в Москві бізнес-центр незадовго перед тим, як цей бізнесмен вирішив боротися за посаду президента США, повідомляють інформагенція Reuters та видання Washington Post.

Посилаючись на людей, які знайомі з цією справою, газета повідомила 27 серпня, що інвестори та компанія Трампа підписали лист про наміри щодо будівництва. Але проблеми з виділенням земельної ділянки та наданням дозволів змусили відмовитися від реалізації цього проекту в січні 2016 року, перед початком президентської кампанії Трампа.

У статті йдеться, що незрозуміло, наскільки залученим до переговорів і обізнаним щодо них був сам Дональд Трамп.

Деталі щодо планованої угоди містяться в пакеті електронних листів, які незабаром будуть передані слідчим Конгресу США, стверджує Washington Post.

Комітети Конгресу та ФБР проводять окремі розслідування, чи кампанія Трампа перебувала у змові з Москвою, щоб вплинути на листопадові вибори. Трамп і російський уряд це заперечують.

Білий дім та Trump Organization ще не коментували ці повідомлення.

Адвокат Трампа Стівен Раян сказав, що його клієнт «співпрацює і далі співпрацюватиме з комітетами розвідки Палати представників та Сенату, в тому числі надаватиме їм документи та інформацію, а також відповідатиме на будь-які питання, які вони можуть мати про пропозицію будівництва в Москві».