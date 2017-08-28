До 19 зросла кількість загиблих внаслідок падіння автобуса в море в Росії

Російська влада повідомляє про зростання до 19 кількості жертв аварії автобуса з будівельниками, що впав у Керченську протоку в Краснодарському краї Росії. Як повідомили в адміністрації Краснодарського краю, один із травмованих помер у лікарні.

Слідчий комітет Росії повідомив, що аварія сталася о восьмій ранку 25 серпня, коли автобус перевозив робітників, які займалися будівництвом пірсу, що належить ЗАТ «Таманьнафтогаз», після закінчення їхньої зміни.

За даними МНС Росії, автобус перевернувся і впав у море. На цей час транспортний засіб підняли із води, причину аварії з’ясовують.

Російські слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, а також надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Інцидент стався у селищі Волна на Таманському півострові, де робітники будують причал для нафтогазової компанії «Таманьнафтогаз».

Як інформує сайт Крим.Реалії, серед потерпілих є жителі окупованого півострова – один кримчанин загинув, ще один був госпіталізований із травмами.