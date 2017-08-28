У Казахстані відкрили пам’ятник радянському рок-співаку Віктору Цою

Пам’ятник радянській рок-легенді Віктору Цою був відкритий у казахстанському місті Караганді 26 серпня, інформує казахська служба Радіо Свобода.

Цой і його група «Кіно» були надзвичайно популярні в Радянському Союзі наприкінці 1980-х років, пісні Цоя були символом надії на свободу та сподівань політичних змін.

Співак помер у віці 28 років у автокатастрофі 15 серпня 1990 року.

Автор пам’ятника, карагандинський архітектор Дмитро Биков, взяв за основу композиції обкладинку альбому групи «Кіно» «Звезда по имени Солнце» і вибив всередині величезної металевої зірки обличчя музиканта.

Батько Віктора Цоя Роберт, який народився в Казахстані в 1938 році, заявив на церемонії, що він ніколи не бачив такого грандіозного пам’ятника своєму синові.

«Я хочу висловити подяку за таку честь. Уже близько 20 років ведуться дискусії про зведення пам’ятника в Санкт-Петербурзі, але я не знаю, чи збираються там це робити», – сказав він.

Влада іншого казахстанського міста, Алмати, також заявила, що цього року планує відкрити пам’ятник Цоєві.