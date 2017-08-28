У Кенії за використання поліетиленових пакетів пропонують ув’язнювати до 4 років

У Кенії від 28 серпня набуває чинності заборона на поліетиленові пакети, законодавство у цій сфері є одним із найсуворіших у світі. За виробництво, продаж чи використання пакетів загрожує штраф до 38 тисяч доларів або ув’язнення на термін до чотирьох років.

Східно-африканська країна приєдналася до понад 40 інших країн, які заборонили частково чи повністю або запровадили податок на використання пластикових пакетів.

Екологи кажуть, що пластикові пакети, які практично не розкладаються, забивають дренажні труби, призводять до повеней, забруднення ґрунту і води, формують цілі острови в океані, призводять до загибелі китів і дельфінів.

«Якщо ми продовжуватимемо такими темпами, до 2050 року ми матимемо більше пластику в океані, ніж риби», – заявив експерт із морського забруднення, що працює з програмою з охорони довкілля ООН у Кенії.

За даними ООН, у Кенії щороку лише супермаркети видають близько 100 мільйонів пластикових пакетів.

Схожі заборони діють в інших країнах Африки, зокрема у ПАР, Руанді.