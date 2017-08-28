Вісім людей загинули внаслідок вибуху в Багдаді

Щонайменше вісім людей загинули, понад 25 були поранені внаслідок вибуху в столиці Іраку Багдаді.

За даними поліції, біля ринку в шиїтському передмісті Багдада Мадінат аш-Садрі, відомому також як Садр Сіті, підірвався автомобіль, начинений вибухівкою.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за напад.

Серед жертв нападу – члени сил безпеки Іраку.

Наразі невідомо, чи за кермом автомобіля був смертник.

Напад стався в той час, як підтримувані США іракські сили перебувають на останній стадії операції із відновлення контролю над містом Таль Афар на півночі Іраку. Зараз місто перебуває під контролем «Ісламської держави».