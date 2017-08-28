Forbes склав рейтинг найбагатших дружин російських чиновників

Дружини деяких високопоставлених російських держслужбовців заробляють у сотні разів більше, ніж їхні чоловіки – до такого висновку дійшли укладачі рейтингу російського видання журналу Forbes Woman. У п’ятірку найбагатших жінок чиновників у Росії в 2016 році увійшли, зокрема, дружина президента Татарстану Гульсіна Мінніханова, губернатора Брянської області Ольга Богомаз, голови «Ростеху» Сергія Чемезова Катерина Ігнатова.

Дохід дружини президента Татарстану, яка очолює рейтинг, становить понад два мільярди рублів. Як вказує Forbes, Мінніханова – співвласник компанії, в яку входять спа-комплекс, готель, ресторан і фітнес-клуб, розташовані поруч з Казанським кремлем. При цьому її чоловік задекларував дохід у сім з половиною мільйонів рублів.

Друге місце в рейтингу – у подружжя міського депутата з Улан-Уде Вадима Бреднія – Раїси. Вона – керуючий директор в компанії «Титан», якою керує її чоловік. До групи «Титан» входять понад 40 продуктових магазинів, м'ясопереробна фабрика, рибозавод, кондитерський цех, ресторан і фітнес-центр. Дохід Раїси Бредній у 2016 році склав майже два мільярди рублів, що більш ніж в два рази перевищує дохід її чоловіка.

Дохід дружини губернатора Брянської області, співвласниці фермерського господарства Ольги Богомаз у 240 разів перевищив задекларований дохід її чоловіка. Роком раніше Ольга Богомаз очолювала рейтинг найбагатших дружин російських чиновників, складений Forbes.

За чинним законодавством Росії, декларації про доходи щорічно надають подружжя високопоставлених держслужбовців, включаючи дружин голів регіонів, керівників держкомпаній, а також депутатів законодавчих зборів різного рівня.