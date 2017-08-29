Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 28 серпня здійснили 19 обстрілів позицій Збройних сил України, а «сили АТО чотири рази відкривали вогонь у відповідь». Втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні.

Найбільш напруженою залишається ситуація в Авдіївській промзоні, вказує штаб. Крім того, на Донецькому напрямку факти застосування зброї були зафіксовані у районі шахти «Бутівка», Майорська та Зайцевого, на Приморському напрямку – на околицях Водяного та Широкиного, на Луганському – неподалік Станиці Луганської, відзначається в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» відзначають, що ситуація в районі бойових дій 28 серпня «залишалася спокійною». «Єдиним напрямком вогневої активності виявився район Донецького аеропорту», – вказують сепаратисти.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.