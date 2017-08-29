Директор компанії Трампа просив речника Путіна про сприяння в будівництві в Москві – ЗМІ

Один із провідних директорів компанії Дональда Трампа Майкл Коен звертався до речника російського президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова з проханням про сприяння будівництву в Москві хмарочоса Тrump Tower. Про це пишуть американські засоби інформації, посилаючись на документи, що надійшли до Конгресу США.

Електронний лист Пєскову Коен надіслав у січні 2016 року, коли Дональд Трамп був провідним претендентом на номінацію в президенти від Республіканської партії. У листі Коен просить Пєскова організувати зустріч із людиною, яка б допомогла в реалізації проекту. Відповідь на цей лист не прийшла, звернення до Путіна, за словами представників компанії Трампа, не мало продовження.

Майкл Коен розповів слідчим, що компанія Трампа намагалася організувати ліцензійну угоду, за якою російська компанія-забудовник купила б ліцензію на використання торговельної марки Трампа. Від проекту, за його словами, довелося відмовитися через нездатність отримати необхідні російські дозволи та фінансування.

Контакти людей, які працювали у виборчому штабі Дональда Трампа, з особами, близькими до Кремля, є об’єктом розслідування, очолюваного спеціальним прокурором Робертом Мюллером. Паралельне розслідування триває також і в Конгресі США.

Згідно з висновком американських спецслужб, Кремль втручався в американську президентську кампанію з метою сприяти обранню Дональда Трампа. Деякі критики Трампа підозрюють, що його виборчий штаб міг бути в змові з Кремлем, у Росії та в команді Трампа таку змову заперечують.