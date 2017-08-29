Українка Катерина Козлова вийшла до другого кола відкритого чемпіонату США з тенісу

23-річна українська тенісистка Катерина Козлова вперше у своїй кар’єрі вийшла до другого кола турніру серії Grand Slam. В першому раунді відкритого чемпіонату США Козлова переграла румунську суперницю Ірину-Камелію Беґу – 6:2, 7:6.

За вихід до третього кола українка позмагається з 16-ю сіяною в Нью-Йорку латвійкою Анастасією Севастовою.

У другий день змагань, 29 серпня, у Нью-Йорку розпочнуть виступи інші українки – четверта ракетка світу Еліна Світоліна та 28-ма сіяна на турнірі Леся Цуренко. Суперницею Світоліної в першому колі буде чешка Катерина Синякова, а Цуренко зіграє з досвідченою бельгійкою Яніною Вікмаєр.

Єдиним представником України в чоловічому одиночному розряді є Олександр Долгополов. Його суперником на старті відкритого чемпіонату США буде німець Ян-Леонард Штруфф.